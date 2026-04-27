27日午後、霧島市の国道で車3台が絡む事故があり、70代の女性が死亡しました。事故があったのは霧島市隼人町西光寺の国道です。警察によりますと27日午後0時半ごろ、軽乗用車が対向してきたタクシーと衝突したことをきっかけに車3台が絡む事故になりました。この事故で軽乗用車を運転していた70代の女性が約1時間半後に死亡しました。タクシーや軽乗用車に追突した普通乗用車に乗っていた計5人は命に別条ないと