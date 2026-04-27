石川県の山野之義知事の就任から27日で1か月が経ちました。北陸放送のインタビューの中で、山野知事は6月補正予算案の編成について「まずは『継続性』を第一に、長いスパンでの政策実現を目指したい」と語りました。「充実した1か月」職員はまだ名前と顔が…就任1か月を迎えた27日、報道各社の取材に立て続けに応じた山野知事。15分の制限時間の中で知事としての最初の1か月を振り返ってもらいました。牛田和希キャスター「まずは