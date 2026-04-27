株式会社ビーケージャパンホールディングスは、日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、５月１日からバーガーキングが応援する日本の国技「大相撲」とのコラボバーガーを、昨年に引き続き、期間限定で販売する。今回、新発売される「二代目ＢＡＢＹＢＯＤＹＢＵＲＧＥＲ（ベビーボディーバーガー）」は、バーガーキング自慢の直火焼きの１００％ビーフパティを５枚重ね、スモーキーなベーコン４枚、コクのあるチェダ