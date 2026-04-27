タレントのトラウデン直美が２６日に務めた阪神−広島戦（甲子園）での始球式が、一夜明けてもＳＮＳ上に「しかしトラウデン直美の始球式ったら半端ないな妖精やん」「トラの女神誕生」「可愛いらしい〜！ティンカーベルかとおもた」などと投稿されるなど反響を呼んだ。トラウデンは前日、背番号「７０３」（なおみ）のタテジマに白のミニスカート姿で甲子園のマウンドへ。代々木公園でマネジャーと練習を積んだという美フォ