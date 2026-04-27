◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日朝７時５７分、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）故郷に錦を飾るべく、決戦の地へ。米国産馬ダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）はデビューから無敗で３連勝。いずれも楽勝で、まだ底を見せていない。池添調教師は「馬体は素晴らしいですが、デビュー前は緩かったので、（活躍は）後々かなと思っていました」と成