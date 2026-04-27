険しい表情をしながら、成田空港で捜査員に囲まれ移送される男。殺人の疑いで逮捕された高橋伸明容疑者（47）です。事件があったのは8年前の2018年。東京・六本木の自宅で、当時交際していたとみられるバレツタ久美さんの頭を鉄アレイのようなもので殴り、殺害した疑いが持たれています。移送中の高橋容疑者は「帰れ。帰れお前ら！帰れ！もういいだろそろそろよ！」と報道陣に向かって叫び、にらみつける場面も。8年前の事件翌日、