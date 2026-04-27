大阪府豊中市は、厳しい環境で生きる猫を増やさず、人と猫が共に暮らせる環境づくりを目的に、ＴＮＲ活動を推進している。その中で、避妊・去勢手術にかかる費用が大きな課題となっていることから、同市はクラウドファンディングを活用し、「猫避妊・去勢手術助成金交付事業」を実施。昨年度は、クラウドファンディングによる寄付の後押しにより、３３８頭の猫の手術費用を助成した。今年度も、５月１日からクラウドファンデ