チャッピーは東大も京大も首席合格です。AIベンチャーのライフプロンプトによりますと、生成AIの「チャットGPT」に東大と京大の今年の入試問題を解かせたところ、文系・理系を問わず、受験生の最高点を上回ったということです。「首席」合格できる実力です。特に強くなったのが数学で、去年の同じ時期に東大の理系数学を解かせた際には、120点中38点でしたが、今回は満点でした。一方で、苦手だったのは歴史で、東大の世界史は60点