労組・日本プロ野球選手会（近藤健介会長＝ソフトバンク）は２７日、２０２６年度の年俸調査結果を発表した。今季開幕時点の１２球団の支配下選手７１３人（外国人選手や非会員選手を除く）の平均年俸は、１９８０年の調査開始以降で最高額だった２０２５年度を６・３％上回る５２１６万円だった。球団別平均では、昨季日本一となったソフトバンクが８７０６万円で２年ぶりのトップに立ち、昨季セ・リーグを制した阪神、日本ハ