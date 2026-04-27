タレントの壇蜜（４５）が２７日、都内で開かれた香港映画「旅立ちのラストダンス」（５月８日公開）の先行上映会でトークショーを行った。イベントでは司会者から、夫の漫画家・清野とおる氏が壇蜜を描いたマンガ「壇蜜」がマンガ大賞２０２６で２位に選ばれたことを紹介され、「壇蜜」について聞かれると「そ、う、で、す、ね」と考え、「やっぱりよく見てるなと思いました。私が以前飼った猫とベッタベタなところが、彼の中