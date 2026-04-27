佐藤二朗（56）が27日、都内のイイノホールで行われた、脚本・主演を務める映画「名無し」（城定秀夫監督、5月22日公開）完成披露試写会に登壇。壇上で、佐々木蔵之介（58）とともに年齢を口にした瞬間の、観客の「えーっ！！」という驚きの声に大きな差があったことに「俺の時は、付き合い」と憤慨した。「名無し」は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤が初の漫画原作を手がけ脚本・主演を務める作品。映画にすべく5年