あす（28日）東北では昼ごろから本格的に雨あす（火）は、北日本付近を通過する低気圧の影響で、東北では昼ごろから本格的に雨が降り始めるでしょう。また、低気圧が通過した後、一時的に冬型の気圧配置になるため、日本海側の地域は夜にかけて雲が広がりやすく、北陸では夜ごろから雨が降り出すでしょう。そのほかの日本海側の地域もにわか雨が降りやすい見込みです。九州は昼過ぎから雨の降り始めるところがありそうです。【CGで