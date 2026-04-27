お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）は27日、サービス開始から半年を迎えたことを記念し、今月29日（水・祝）から、公式YouTubeチャンネルで、オリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開すると発表した。このキャンペーンは、サービス開始半年への感謝とともに、5月11日に63歳の誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画として、浜