20歳を迎えた子どもを持つ家庭では、この時期に「国民年金保険料」の納付書が届くことも多いでしょう。学生で収入がない子どもの保険料をどう工面するか、頭を悩ませる親御さんもいるかもしれません。 支払いを猶予する「学生納付特例制度」という選択肢もありますが、あえて親が立て替えて支払うことで家計全体の税負担を軽くできる場合があります。本記事では、子どもの国民年金保険料を親が支払った場合の節税効果につい