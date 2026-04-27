【モデルプレス＝2026/04/27】SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。27日、ヒロインの幼少期をAIで再現したティザー映像・画像が、TVerのドラマページで公開された。【写真】SixTONES松村「もう怖い」メンバー驚きの大物俳優と2ショット◆松村北斗主演「告白−25年目の秘密−」ヒロインのAI再現写真公開映像には“25年前”を想起させる少女の姿が映し出されている。また、映像の