メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県美濃加茂市で、事件を捜査していた警察官が、男に催涙スプレーをかけられけがをしました。 警察によりますと午前11時半すぎ、美濃加茂市加茂野町の駐車場で、覚醒剤取締法違反の捜査中、現場に現れた男が警察官に催涙スプレーを吹きかけました。 男は捜査に立ち会っていた30代の女性と、白い車に乗って現場から立ち去りました。男性警察官3人が催涙スプレーに