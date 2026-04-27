メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢に伴う値上げの波は魚にも。愛知の回転ずし店も対応に頭を悩ませています。 愛知県知多市の回転ずし「うみっ子」。 厳選されたネタの寿司や海鮮丼が楽しめる人気店です。 すしの大定番、“サーモン”。 こちらの店でも、メニュー全体の1割ほどを占める人気ネタで、その多くはノルウェー産です。 「“ザ・サーモン”で分かりやすい脂のり。なめら