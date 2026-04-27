誰かにとっての大切なエモーショナルな瞬間を、洗練された舞台美術と音楽が形成する繊細で美しい世界観の中に丁寧に描き出し、高い人気を誇る劇団、マームとジプシー。その最新作となる『dusk dark dawn』は、自らの私的体験をベースに「dusk」「dark」「dawn」の3章で構成。主宰であり、脚本・演出を務める藤田貴大の、今想うこととは？言葉にならなかった声も、届けたいと思った── 今、マームとジプシーのホームページに