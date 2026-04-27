今年の暑さは、梅雨明け後に急に厳しくなる可能性があります。近年のように厳しい暑さの夏となり、秋にかけて残暑が長引くおそれもあります。こうした気温推移の背景には、指摘されているエルニーニョ現象の発生だけでなく、インド洋で起きる「もう一つの海の変化」も関係してくると考えられています。この先、梅雨明け後に暑さが急に厳しくなるおそれ秋にかけて残暑が長引く可能性6月にかけては前線の影響で、気温の上昇が一時