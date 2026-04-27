ＮＰＢ（日本野球機構）は２７日、２０２５年シーズンで戦力外になった選手、現役引退した選手１６９人の進路調査結果を発表した。ＮＰＢ以外の野球関係に進んだ人は５４人で、そのうち１７人が海外チームに移籍したことが分かった。移籍先はＬＭＢ（メキシコ）とＫＢＯ（韓国）が各５人で、ＣＰＢＬ（台湾）、チェコ・エクストラリーガが各２人。ＤＢＬ（ドイツ）、ホーフトクラッセ（オランダ）、ＭＬＢマイナーが各１人とい