野性的なフェロモンを放つグラビアアイドルの山田あいさんが、週刊SPA!4月28日号の表紙および巻頭グラビアに登場。Iカップバストを誇るゴージャスなプロポーションとワイルドな魅力で存在感を放っています。【写真】発するフェロモンが半端ない山田あいさん「表紙の人」そして巻頭グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」のコーナーに登場した山田さん。一度目にしたら忘れられないインパクトのあるスタイルで注目を集めるグラビア