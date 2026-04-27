中国科学院によると、中国初となる100万立方メートル級の岩塩空洞水素貯蔵実証プロジェクトが25日、河南省平頂山市で稼働を開始した。この重要なプロジェクトは、水素エネルギーの大規模かつ低コストな貯蔵における重要な課題を解決し、中国の水素エネルギーにおける「製造―貯蔵―輸送―利用」産業が大規模発展の新たな段階に入ったことを示している。光明日報が伝えた。同プロジェクトは中国科学院武漢岩土力学研究所と中国平煤