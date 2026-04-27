元プロ野球選手の中田翔さんは4月26日、自身のInstagramを更新。息子2人の顔出しショットを披露しました。【写真】中田翔、息子2人の顔出しショット「本当に可愛い〜癒される天使たち」中田さんは「2人とも歯が無さすぎる笑笑」とつづり、画像と写真を1枚ずつ公開。2人の息子たちのかわいい顔出しショットです。画像は写真をステッカー風に加工したようで、吹き出しやハートでかわいくデコレーションされています。息子たちへの