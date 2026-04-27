「靴下屋」は、5月1日（金）から、「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」と「ｍezzo piano（メゾ ピアノ）」とのコラボソックスを、全国の店舗と「Tabio公式オンラインストア」で発売する。【写真】ポップな“総柄デザイン”も！懐かしくてかわいいコラボソックス一覧■限定ノベルティキャンペーンも今回登場するのは、“平成レトロ”として人気を集めるナルミヤキャラクターズと「靴下屋」が初めてコラボしたソックスシリーズ