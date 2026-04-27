タレントの壇蜜が27日、都内で行われた映画『旅立ちのラストダンス』公開記念特別トークショー付先行上映会に登壇。遺体衛生保全士（エンバーマー）の資格取得のきっかけを明かした。【全身ショット】スラリ！花柄ワンピを着こなした壇蜜香港の葬儀業界が舞台となる本作。遺体の保全や修復を行う「遺体衛生保全士（エンバーマー）」の資格を持つ壇蜜は、学生の頃から職業については漫画を通じて知っていたという。ただ取得の契