SUPER EIGHTの丸山隆平が27日、都内で行われた映画『名無し』（5月22日公開）完成披露試写会に登壇。“大好物”の作品に出演することの喜びを語った。【集合ショット】豪華…誇らしげな笑顔を浮かべて手を降る佐藤二朗＆丸山隆平ら同作品は、脚本・主演を務める佐藤二朗が手掛けた同名マンガが原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。丸山