飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を迎えた。9R最終予選は松山茂靖（47＝浜松）が今節初白星。中盤、笠木美孝との競り合いとなったが、5周目で明確に先頭に立って押し切った。師匠とともにつかんだ白星だ。オートをイロハのイから教えてくれた鈴木辰己さんが1月25日に殉職。松山は師匠の愛車だった「クオン」を引き継ぎ、3月下旬の浜松開催から乗り始めた。5日の飯塚でコンビとして初白星。この最終予選が師匠