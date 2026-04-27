高市首相と面会後、記者団の取材に応じる岸田元首相＝27日午後、首相官邸岸田文雄元首相は27日、就任から半年が経過した高市早苗首相について「高い内閣支持率を維持している。自民党や与党関係者にとって大変歓迎すべきことだ」と評価した。「国民の期待に応え、具体的な成果を出してほしい。手腕に期待する」とも語った。首相と官邸で面会後、記者団の質問に答えた。岸田氏は、首相が大型連休中にベトナムとオーストラリアを