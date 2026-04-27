ボートレース江戸川の準優2個制、6日間シリーズ「ゴールデンカップ」の2日目が、27日に行われた。初日の江戸川選抜で6着に敗れた大池佑来（39＝東京）が、2R5号艇、8R4号艇をともに枠なり位置から豪快ターンで捲って連勝。巻き返しに成功した。ただ「ちょっといいとは言えない。出足が甘い感じ。直線も良く見て普通で威張れる感じはない。スタート勝ちで気持ち良くターンできていない」と口を突くのは厳しいジャッジ。それ