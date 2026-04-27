国内外のスタートアップ（新興企業）が集まる「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」が２７日、開幕した。企業のトップや研究者らがＡＩ（人工知能）やロボティクスなどをテーマに議論を交わした。自動運転を巡るトークセッションでは、ソフトウェアの更新で機能を高める次世代車「ＳＤＶ」が話題になった。日産自動車で開発を担当する杉本一馬氏は「大きなテーマはデータだ。どのように有効活用し