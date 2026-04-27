イギリスのチャールズ国王とカミラ王妃が、27日から即位後初めてアメリカを国賓として訪問します。これをめぐり、ロンドンのバッキンガム宮殿前では抗議活動が行われました。記者「朝のバッキンガム宮殿前です。大きな弾道ミサイルの模型に『共犯者』と書いて、抗議の声をあげています」参加者らはバッキンガム宮殿前でトランプ大統領やチャールズ国王のお面を被り、イランへの軍事攻撃を行ったアメリカに国王が国賓訪問することに