この週末、北海道旭川市で行われた家宅捜索。その現場は、旭山動物園に勤める30代男性の自宅です。3月下旬から妻の行方が分からなくなっている件について、男性職員は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の説明をしています。加えて以前、妻に対し「燃やし尽くしてやる」という趣旨の脅迫をしていたことが新たに分かりました。捜査のきっかけは4月23日、妻の関係者が行方不明届を提出したこと。これを受け、警察が男性職員に