＜D.LEAGUE25−26ROUND.8BLOCHHYPE＞◇4月23日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京CyberAgentLegitが最終戦の最終マッチでレギュラーシーズン4連覇を達成した。直前の3edMATCHでKOSE8ROCKSが勝利を収めた。4thMATCHはLegitが3位MedicalConciegeI‘moonを破れば優勝、負ければ3位に終わる大一番になった。先行I｀moon、後攻Legitとも今季の充実ぶりを示す内容だった。意外だったのはLegitがエースTAKUMIをメンバ