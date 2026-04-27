◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）２年ぶりの挑戦に、胸が高鳴る。ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）とケンタッキーダービーに臨む坂井瑠星騎手。これまで同馬に騎乗したことはなかったが、大一番で手綱を託された。「出られるのは光栄なことですし、ありがたい」と、感謝を口にする。世界を飛び回る２８歳にとって