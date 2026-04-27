元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサー（４３）のオフショットに注目が集まっている。２７日にインスタグラムで「週末振り返り金土はＶｉＯマルシェに出展させていただきましたオーガニックにこだわりを持つ出展者の皆さまやお客様と、濃くてあたたかい時間。初めて試食してくださった方から『気になってた！』『本当に美味しい！』『このコンセプト好きです』そんな言葉を直接いただける幸せそして、いつも足を運