タレントの壇蜜が２７日、都内で映画「旅立ちのラストダンス」（アンセルム・チャン監督、５月８日公開）の公開記念特別トークショー付先行上映会に登場した。香港で映画歴代興収１位を記録した人気作で、「家族」「伝統儀式」「死生観」などの普遍的なテーマを描く。壇蜜は「祈りの形は世界で違う。でも、祈りはどこの世界にもある概念だなって思った。世界観が心に響きました」としみじみ語った。恩師の死をきっかけに、遺