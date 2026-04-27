普段は入ることのできない１８か所の松戸の「小さな森」を公開する「オープンフォレストｉｎ松戸２０２６」が、５月に松戸市内１６か所の民有林などで開催される。住宅街のすぐそばの森で、森林浴を楽しんだり、里山ボランティアの皆さんと一緒に工作をしたり、ハンモックやブランコなどの遊具で遊ぶなど、自然を満喫できるイベントで、同市は「若葉と木漏れ日が美しい５月に、松戸市内に点在する『小さな森』に足を運んでみま