香川大学 27日午後3時半ごろ、香川県三木町の香川大学部農学部にある共用実験室で、実験器具を滅菌する定温乾燥機1台が焼ける火事がありました。 高松東警察署によりますと、香川大学の学生が定温乾燥機が燃えているのを見つけ、大学職員に連絡しました。職員が約10分後に消火した後、午後4時半ごろに消防に119番通報したということです。 火事によるけが人はいませんでした。 定温乾燥機は、試験管などの実験器具を