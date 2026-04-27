４月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス３９、前回マイナス５２から改善 ４月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス３９と前回のマイナス５２から改善した。市場予想はマイナス４０だった。今後１カ月の予想指数はマイナス３９と前回のマイナス３８から小幅に低下した。