ＥＣＢ調査 企業は販売価格のさらなる上昇を予想 企業は非労働投入コスト（原材料費など）のさらなる上昇を予想 賃金上昇予想はわずかに緩和 短期的なインフレ期待は顕著に上昇 中期的なインフレ期待は安定 ※ECBが第1四半期「企業金融アクセス調査（SAFE）」を発表