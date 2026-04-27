ドル売り一服、ドル円１５９．２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、序盤にかけてのドル売りは一服している。ドル円は159.10付近まで下落したあと、足元では159.25付近で推移している。ユーロドルは高値を1.1751付近に更新したあとは、1.1740付近に小反落。いずれも引き続き前営業日比ドル安水準は維持している。 USD/JPY159.25EUR/USD1.1740