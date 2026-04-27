消防車から引きずり降ろされた男。消防車を盗み、愛知から千葉まで帰ろうとしましたが、約9キロメートル走ったところで事故を起こし、取り押さえられました。いったい、何がしたかったのでしょうか。 【写真を見る】｢金がなく消防車盗んで帰ろうと｣ 57歳男を逮捕 直前にはトイレの壁が焼ける不審火 約9キロ運転し事故…取り押さえられる （松本道弥アナウンサー ）「消防車を盗んだとして逮捕された男は、愛知県武豊