約8か月続いた豊川用水の節水対策が、4月28日解除されます。 【写真を見る】4月28日節水解除 豊川用水の貯水率64.5%に回復 ｢この先1か月程度雨が降らなくても枯渇しない｣と判断 約8か月ぶり 豊川用水では、3月宇連ダムが枯渇しましたが、4月27日正午時点で豊川用水全体の貯水率が平年の7割程度の64.5%に回復しました。豊川用水水資源機構は、「河川の水の量が十分でダムが温存できており、この先1か月程度雨が降らなくてもダムは