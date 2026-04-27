27日の参議院予算委員会で国民民主党の上田清司議員が本予算に中東情勢が加味されていないことに言及し、補正予算の編成を求めた。【映像】国民民主議員の“嗅覚”に笑いが起こる瞬間上田議員は「ガソリン価格への補助金の投入等で、1か月あたり5000億円ぐらいもう既に使われていると、これもずっと続くという話になってくるといささかお金をどうするかという議論も出てきますし」と指摘。そして「中東情勢というのは当初、