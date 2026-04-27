長野県警本部長野県阿南町の山中に母親の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで無職甲斐貴博容疑者（35）＝宮崎県延岡市＝が逮捕された事件で、長野県警が母洋子さん（76）＝同＝への殺人容疑で28日にも再逮捕する方針を固めたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。県警は6日、死体遺棄容疑で容疑者を逮捕していた。県警によると、これまでの調べに「母親を殺害して遺棄した」「車で現場まで遺体を運んだ」などと供述