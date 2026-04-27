活動実態がない宗教法人を第三者が取得し、脱税やマネーロンダリング（資金洗浄）などの違法行為に悪用するケースを防ぐため、文化庁は27日、対策を議論する初の検討会を開いた。宗教法人を所管する都道府県向けのガイドラインの年内策定を目指す。文化庁は4月から、全国に約18万ある宗教法人のうち、約1割の法人に対して不正利用に関する調査を実施している。調査結果を基に悪用の具体例を盛り込んだ宗教法人向けの冊子も作成