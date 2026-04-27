【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー0 大阪マーヴェラス（4月26日・女子CS決勝）【映像】191cmの長身アタッカーを完璧に封じた2枚ブロック191cmの長身アタッカーが2人のブロックに完璧に封じ込められると、直後に虚無の表情で呆然と立ち尽くした。4月26日に大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン4位の大阪マーヴェラスは同2位のSAGA久光スプリングスと対戦。前日、2