農林水産省は27日、岩手県大槌町で22日に発生した山林火災を受け、林野火災対策本部の会合を開催した。23日に省内に対策本部を設置し、開催は3回目。農水省によると、出席者で被害状況を共有した。山下雄平副大臣は会合の冒頭で「消火に全力を挙げなければならず、不安な思いをしている地域の皆さんに寄り添った対応が必要」と呼びかけた。鈴木憲和農相は24日の閣議後会見で、消火機材の貸し出しや周辺の林道の情報提供など