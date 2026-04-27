CORTIS（コルティス）が、新曲「REDRED」で世界チャートの自己記録を更新している。Spotifyの24日付「デーリートップソンググローバル」で117位に入った。今年、同チャートに名前が載ったK−POPボーイズグループは、BTS、ENHYPEN（エンハイプン）とCORTISだけ。初めて同チャート入りした22日には184位、翌23日には140位と、上昇を続けている。韓国メディアのニュースエンは「世界のチャートで連日自らの新記録を更新し、圧倒的な勢