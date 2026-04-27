4月27日（現地時間26日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、敵地モーダ・センターでポートランド・トレイルブレイザーズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦へ臨んだ。 試合はブレイザーズが2点リードで迎えた第2クォーターに点差を広げ、前半残り1分にドノバン・クリンガンの3ポイントシュートが決まって19点差（39&#